12.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-3-2-1
1
Митрюшкин
47
Годяев
3
Фассон
23
Монтес
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
19
Даку
23
Вада
23
Вада
19
Даку
8
Йочич
21
Зотов
21
Зотов
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
47
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
47
Годяев
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
45
Сильянов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
45
Сильянов
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
361
508
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Локомотива», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»