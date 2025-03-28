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  • «Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 17:20
Крылья Советов
28.03.2025, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Локомотив
2' Д. Ороз 4' И. Сергеев 32' И. Олейников 40' Г. Бейл 49' И. Сергеев
62' Г. Бейл (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
23
Гленн Бейл
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
33
Сергеев
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
94
Тимофеев
71
Самошников
83
Батраков
71
Тикнизян
10
Воробьев
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
94
Тимофеев
47
Годяев
47
Годяев
94
Тимофеев
10
Воробьев
19
Севикян
19
Севикян
10
Воробьев
24
Ненахов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
24
Ненахов
93
Карпукас
11
Раков
11
Раков
93
Карпукас
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
360
557
Сейвы
4
6
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Локомотив»

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
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