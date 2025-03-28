28.03.2025, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
33
Сергеев
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
94
Тимофеев
71
Самошников
83
Батраков
71
Тикнизян
10
Воробьев
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
94
Тимофеев
47
Годяев
47
Годяев
94
Тимофеев
10
Воробьев
19
Севикян
19
Севикян
10
Воробьев
24
Ненахов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
24
Ненахов
93
Карпукас
11
Раков
11
Раков
93
Карпукас
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
360
557
Сейвы
4
6
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»