08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
10
Обляков
99
Шуманский
11
Мусаев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
25
Филин
14
Джикия
24
Фаринья
99
Ориньо
14
Мехия
14
Корредера
32
Вера
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
99
Шуманский
20
Койта
20
Койта
99
Шуманский
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
8
Бистрович
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
8
Бистрович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Корредера
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Корредера
Остались в запасе
ЦСКА
Химки
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ЦСКА - Химки
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
0
Количество передач
701
227
Сейвы
2
12
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Химок», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»