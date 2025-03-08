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  • ЦСКА – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

ЦСКА – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 15:50
ЦСКА
08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Химки
90+3' В. Роша
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
68
Павел Малоземов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
10
Обляков
99
Шуманский
11
Мусаев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
25
Филин
14
Джикия
24
Фаринья
99
Ориньо
14
Мехия
14
Корредера
32
Вера
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
99
Шуманский
20
Койта
20
Койта
99
Шуманский
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
8
Бистрович
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
8
Бистрович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Корредера
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Корредера
Остались в запасе
ЦСКА
Химки
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ЦСКА - Химки
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
0
Количество передач
701
227
Сейвы
2
12
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Химок», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Химки»

ЦСКА – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
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