08.03.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
23
Якимов
7
Моцпан
77
Ивлев
11
Ломовицкий
98
Ильин
16
Мертенс
10
Альшин
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
14
Зделар
8
Вендел
11
Энрике
77
Мостовой
32
Гонду
10
Глушенков
16
Мертенс
13
Калинин
13
Калинин
16
Мертенс
11
Ломовицкий
88
Щетинин
88
Щетинин
11
Ломовицкий
7
Моцпан
11
Браими
11
Браими
7
Моцпан
98
Ильин
17
Ковалев
17
Ковалев
98
Ильин
10
Альшин
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Альшин
11
Энрике
4
Горшков
4
Горшков
11
Энрике
31
Мантуан
77
Мимович
77
Мимович
31
Мантуан
77
Мостовой
97
Ахметов
97
Ахметов
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
Остались в запасе
Факел
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
3
1
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
21
9
Офсайды
1
2
Количество передач
211
641
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Зенита», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»