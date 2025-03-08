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  • «Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 13:20
Факел
08.03.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
19' Л. Гонду 57' М. Кассьерра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-3-3
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
23
Якимов
7
Моцпан
77
Ивлев
11
Ломовицкий
98
Ильин
16
Мертенс
10
Альшин
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
14
Зделар
8
Вендел
11
Энрике
77
Мостовой
32
Гонду
10
Глушенков
16
Мертенс
13
Калинин
13
Калинин
16
Мертенс
11
Ломовицкий
88
Щетинин
88
Щетинин
11
Ломовицкий
7
Моцпан
11
Браими
11
Браими
7
Моцпан
98
Ильин
17
Ковалев
17
Ковалев
98
Ильин
10
Альшин
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Альшин
11
Энрике
4
Горшков
4
Горшков
11
Энрике
31
Мантуан
77
Мимович
77
Мимович
31
Мантуан
77
Мостовой
97
Ахметов
97
Ахметов
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
Остались в запасе
Факел
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
3
1
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
21
9
Офсайды
1
2
Количество передач
211
641
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Зенита», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Зенит»

«Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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