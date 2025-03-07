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  • «Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 16:50
Нижний Новгород
07.03.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
9' А. Черников 36' Ж. Батчи 75' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
23
Кастильо
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
90
Кокшаров
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
19
Коста
31
Кайо
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
27
Са
9
Кордоба
22
Каккоев
2
Александров
2
Александров
22
Каккоев
23
Кастильо
8
Майга
8
Майга
23
Кастильо
90
Кокшаров
5
Трошечкин
5
Трошечкин
90
Кокшаров
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Кастаньо
88
Кривцов
6
Ленини
18
Газинский
18
Газинский
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
320
348
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Краснодар»

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Нижний Новгород
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