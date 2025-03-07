07.03.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-2-2-1
30
Медведев
23
Кастильо
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
90
Кокшаров
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
19
Коста
31
Кайо
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
27
Са
9
Кордоба
22
Каккоев
2
Александров
2
Александров
22
Каккоев
23
Кастильо
8
Майга
8
Майга
23
Кастильо
90
Кокшаров
5
Трошечкин
5
Трошечкин
90
Кокшаров
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Кастаньо
88
Кривцов
6
Ленини
18
Газинский
18
Газинский
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
320
348
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»