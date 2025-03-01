01.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
77
Зиньковский
27
Дмитриев
19
Олейников
33
Сергеев
8
Сперцян
53
Черников
53
Черников
8
Сперцян
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
88
Кривцов
90
Смолов
90
Смолов
88
Кривцов
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
27
Дмитриев
29
Ежов
29
Ежов
27
Дмитриев
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
77
Зиньковский
73
Шитов
73
Шитов
77
Зиньковский
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
79
Богдан Мацола
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
79
Богдан Мацола
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
5
Офсайды
3
1
Количество передач
586
257
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Крыльев Советов», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»