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  • «Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 18:20
Краснодар
01.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
48' Г. Бейл (АГ)
41' И. Олейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
(К) АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
(К) ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
79
Богдан Мацола
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
77
Зиньковский
27
Дмитриев
19
Олейников
33
Сергеев
8
Сперцян
53
Черников
53
Черников
8
Сперцян
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
88
Кривцов
90
Смолов
90
Смолов
88
Кривцов
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
27
Дмитриев
29
Ежов
29
Ежов
27
Дмитриев
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
77
Зиньковский
73
Шитов
73
Шитов
77
Зиньковский
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
79
Богдан Мацола
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
79
Богдан Мацола
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
5
Офсайды
3
1
Количество передач
586
257
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Крыльев Советов», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
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