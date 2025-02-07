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  • «Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 13:50
Ростов
07.02.2025, пятница, 15:00
Зимний кубок РПЛ, группа 2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
89' М. Радченко
34' И. Ахметов 85' Л. Гонду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
13
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
83
Иван Петров
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
47
Александр Тарасов
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
16
Поярков
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Комаров
27
Комличенко
7
Роналдо
3-2-1-2-1
1
Латышонок
28
Алип
16
Эракович
98
Лобов
5
Родригао
4
Горшков
97
Ахметов
21
Ерохин
77
Мостовой
7
Соболев
9
Мохеби
83
Петров
83
Петров
9
Мохеби
7
Роналдо
13
Титов
13
Титов
7
Роналдо
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
16
Поярков
87
Лангович
87
Лангович
16
Поярков
55
Осипенко
39
Радченко
39
Радченко
55
Осипенко
10
Комаров
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Комаров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
15
Глебов
21
Шанталий
21
Шанталий
15
Глебов
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
21
Ерохин
31
Мантуан
31
Мантуан
21
Ерохин
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
4
Горшков
16
Дркушич
16
Дркушич
4
Горшков
16
Эракович
33
Нино
33
Нино
16
Эракович
28
Алип
5
Барриос
5
Барриос
28
Алип
98
Лобов
8
Вендел
8
Вендел
98
Лобов
5
Родригао
11
Энрике
11
Энрике
5
Родригао
7
Соболев
10
Глушенков
10
Глушенков
7
Соболев
77
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
77
Мостовой
97
Ахметов
9
Кассьерра
9
Кассьерра
97
Ахметов
Остались в запасе
Ростов
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Давид Бязров
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Зенита», 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Зенит»

«Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Зенит Ростов
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