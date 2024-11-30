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  • ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 15:20
ЦСКА
30.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
63' М. Лукин 90+6' М. Лукин
43' М. Даку 52' Е. Тесленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
27
Чумич
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3
Круговой
8
Бистрович
8
Бистрович
3
Круговой
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
12
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
8
Йочич
23
Безруков
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
7
Фамейе
7
Фамейе
19
Даку
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
598
263
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»

ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
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