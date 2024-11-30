30.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
27
Чумич
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3
Круговой
8
Бистрович
8
Бистрович
3
Круговой
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
12
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
8
Йочич
23
Безруков
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
7
Фамейе
7
Фамейе
19
Даку
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
598
263
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»