23.11.2024, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
87
Лангович
3
Сако
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
10
Комаров
3
Круговой
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
3
Круговой
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
9
Офсайды
2
5
Количество передач
540
396
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»