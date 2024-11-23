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  • ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 13:05
ЦСКА
23.11.2024, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
4' Келлвен
77' Е. Голенков 89' Е. Голенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
87
Лангович
3
Сако
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
10
Комаров
3
Круговой
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
3
Круговой
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
9
Офсайды
2
5
Количество передач
540
396
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
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