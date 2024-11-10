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    • «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    Ахмат
    10.11.2024, воскресенье, 17:30
    Россия. Премьер-лига, 15 тур
    1 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    2' А. Адамов
    9' Г. Мантуан
    21' М. Кассьерра
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    95
    Арсен Адамов
    ПЗ
    23
    Антон Швец
    ОП
    10
    Лечи Садулаев
    ЦП
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    11
    Исмаэл
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    20
    Максим Самородов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    11
    Клаудиньо
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    32
    Лусиано Гонду
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Ахмат
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    24
    Заим Диванович
    ОП
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    13
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    19
    Мауро Луна Диале
    АП
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    Зенит
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    4
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    24
    Педро
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    4-1-4-1
    88
    Шелия
    55
    Тодорович
    75
    Гандри
    2
    Жиров
    95
    Адамов
    23
    Швец
    10
    Садулаев
    11
    Исмаэл
    47
    Уткин
    18
    Камилов
    20
    Самородов
    4-1-3-2
    16
    Адамов
    15
    Караваев
    27
    Нино
    25
    Эракович
    3
    Дуглас Сантос
    5
    Барриос
    17
    Мостовой
    11
    Клаудиньо
    31
    Мантуан
    32
    Гонду
    30
    Кассьерра
    47
    Уткин
    19
    Луна Диале
    19
    Луна Диале
    47
    Уткин
    20
    Самородов
    98
    Ковачев
    98
    Ковачев
    20
    Самородов
    17
    Мостовой
    4
    Горшков
    4
    Горшков
    17
    Мостовой
    15
    Караваев
    28
    Алип
    28
    Алип
    15
    Караваев
    30
    Кассьерра
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    30
    Кассьерра
    31
    Мантуан
    24
    Педро
    24
    Педро
    31
    Мантуан
    32
    Гонду
    7
    Соболев
    7
    Соболев
    32
    Гонду
    Остались в запасе
    Ахмат
    Зенит
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    24
    Заим Диванович
    ОП
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    13
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    9
    Артур
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    24
    Заим Диванович
    ОП
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    13
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    Остались в запасе
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    9
    Артур
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Ахмат - Зенит
    1
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    11
    8
    Удары в створ
    2
    5
    Владение мячом %
    46
    54
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    6
    4
    Нарушения
    22
    8
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    389
    470
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    72
    76
    Удары мимо ворот
    6
    1
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    8
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»

    «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 16:54
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