09.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
5
Саравия
4
Мелехин
4
Мелехин
5
Саравия
87
Лангович
11
Сутормин
11
Сутормин
87
Лангович
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
9
Мохеби
57
Жбанов
57
Жбанов
9
Мохеби
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
26
Анджелкович
24
Фаринья
24
Фаринья
26
Анджелкович
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
97
Магомедов
97
Магомедов
19
Руденко
80
Хосонов
27
Мирзов
27
Мирзов
80
Хосонов
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
330
332
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Химок», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»