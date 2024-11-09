Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Ростов» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 17:50
Ростов
09.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Химки
6' И. Комаров 67' М. Осипенко (П) 75' И. Комаров
88' Р. Мирзов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
5
Саравия
4
Мелехин
4
Мелехин
5
Саравия
87
Лангович
11
Сутормин
11
Сутормин
87
Лангович
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
9
Мохеби
57
Жбанов
57
Жбанов
9
Мохеби
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
26
Анджелкович
24
Фаринья
24
Фаринья
26
Анджелкович
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
97
Магомедов
97
Магомедов
19
Руденко
80
Хосонов
27
Мирзов
27
Мирзов
80
Хосонов
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
330
332
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Химок», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Химки»

Ростов-Химки сомтреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+