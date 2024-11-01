01.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-3-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
3-3-3-1
1
Ятимов
55
Осипенко
87
Лангович
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
3
Сако
9
Мохеби
7
Роналдо
10
Комаров
27
Комличенко
13
Нгамале
14
Даса
14
Даса
13
Нгамале
50
Кутицкий
91
Гладышев
91
Гладышев
50
Кутицкий
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
Остались в запасе
Динамо
Ростов
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
30
Дмитрий Александров
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
30
Дмитрий Александров
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
15
Офсайды
8
4
Количество передач
448
315
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ростова», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»