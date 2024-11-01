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  • «Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

«Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

1 ноября 2024, 17:50
Динамо
01.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
26' А. Кутицкий
24' Н. Комличенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
30
Дмитрий Александров
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-3-3-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
3-3-3-1
1
Ятимов
55
Осипенко
87
Лангович
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
3
Сако
9
Мохеби
7
Роналдо
10
Комаров
27
Комличенко
13
Нгамале
14
Даса
14
Даса
13
Нгамале
50
Кутицкий
91
Гладышев
91
Гладышев
50
Кутицкий
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
Остались в запасе
Динамо
Ростов
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
30
Дмитрий Александров
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
30
Дмитрий Александров
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
15
Офсайды
8
4
Количество передач
448
315
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ростова», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Ростов»

«Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
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