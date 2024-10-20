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  • «Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 15:20
Оренбург
20.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
73' Х. Марин (П) 90+2' Х. Марин
11' И. Сергеев 31' К. Печенин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
88
Караташ
8
Коваленко
26
Марин
5
Михайлов
9
Оганесян
11
Сахархизан
10
Томпсон
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
8
Башич
8
Башич
8
Коваленко
9
Оганесян
11
Мансилья
11
Мансилья
9
Оганесян
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
5
Михайлов
50
Куэро
50
Куэро
5
Михайлов
19
Олейников
95
Гапонов
95
Гапонов
19
Олейников
7
Гарре
5
Мендес
5
Мендес
7
Гарре
33
Сергеев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
33
Сергеев
29
Ежов
73
Шитов
73
Шитов
29
Ежов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
465
345
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
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