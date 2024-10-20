20.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-2
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
88
Караташ
8
Коваленко
26
Марин
5
Михайлов
9
Оганесян
11
Сахархизан
10
Томпсон
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
8
Башич
8
Башич
8
Коваленко
9
Оганесян
11
Мансилья
11
Мансилья
9
Оганесян
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
5
Михайлов
50
Куэро
50
Куэро
5
Михайлов
19
Олейников
95
Гапонов
95
Гапонов
19
Олейников
7
Гарре
5
Мендес
5
Мендес
7
Гарре
33
Сергеев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
33
Сергеев
29
Ежов
73
Шитов
73
Шитов
29
Ежов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
465
345
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»