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  • «Краснодар» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Краснодар» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:50
Краснодар
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Химки
41' Д. Кордоба 55' Ж. Батчи 73' Д. Кордоба 89' К. Кастаньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К) АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-1-1
80
Кокарев
72
Фернандес
24
Фаринья
25
Филин
13
Терехов
17
Абдуллахи
14
Мехия
80
Хосонов
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
90
Смолов
90
Смолов
8
Сперцян
24
Фаринья
14
Джикия
14
Джикия
24
Фаринья
14
Корредера
32
Вера
32
Вера
14
Корредера
17
Абдуллахи
19
Руденко
19
Руденко
17
Абдуллахи
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Краснодар
Химки
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
15
6
Офсайды
1
2
Количество передач
393
307
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Химок», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Химки»

Краснодар – Химки смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Краснодар
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