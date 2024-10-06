06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-1-1
80
Кокарев
72
Фернандес
24
Фаринья
25
Филин
13
Терехов
17
Абдуллахи
14
Мехия
80
Хосонов
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
90
Смолов
90
Смолов
8
Сперцян
24
Фаринья
14
Джикия
14
Джикия
24
Фаринья
14
Корредера
32
Вера
32
Вера
14
Корредера
17
Абдуллахи
19
Руденко
19
Руденко
17
Абдуллахи
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Краснодар
Химки
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
15
6
Офсайды
1
2
Количество передач
393
307
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Химок», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»