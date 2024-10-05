05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
19
Даку
4-1-3-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
20
Самородов
21
Зотов
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Вада
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Вада
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
20
Самородов
36
Ловат
36
Ловат
20
Самородов
27
Камило
0
Швец
0
Швец
27
Камило
10
Ковачев
14
Талаль
14
Талаль
10
Ковачев
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Луна Диале
47
Уткин
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
19
Офсайды
0
1
Количество передач
267
466
Сейвы
6
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»