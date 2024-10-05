Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 17:50
Рубин
05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
45' И. Рожков 90+1' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
19
Даку
4-1-3-2
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
20
Самородов
21
Зотов
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Вада
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Вада
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
20
Самородов
36
Ловат
36
Ловат
20
Самородов
27
Камило
0
Швец
0
Швец
27
Камило
10
Ковачев
14
Талаль
14
Талаль
10
Ковачев
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Луна Диале
47
Уткин
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
19
Офсайды
0
1
Количество передач
267
466
Сейвы
6
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Ахмат»

Рубин – Ахмат смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+