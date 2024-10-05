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  • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 17:50
Спартак
05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
28' Н. Умяров 34' Ш. Николсон 45+4' Ш. Николсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
3-4-3
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
5
Саравия
15
Глебов
40
Вахания
9
Мохеби
10
Комаров
7
Роналдо
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
9
Угальде
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Щетинин
9
Мохеби
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
87
Лангович
27
Комличенко
27
Комличенко
87
Лангович
Остались в запасе
Спартак
Ростов
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
22
13
Офсайды
3
2
Количество передач
415
341
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

Спартак-Ростов смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
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