05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
3-4-3
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
5
Саравия
15
Глебов
40
Вахания
9
Мохеби
10
Комаров
7
Роналдо
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
9
Угальде
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Щетинин
9
Мохеби
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
87
Лангович
27
Комличенко
27
Комличенко
87
Лангович
Остались в запасе
Спартак
Ростов
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
22
13
Офсайды
3
2
Количество передач
415
341
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»