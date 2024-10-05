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  • «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:20
Зенит
05.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
61' Г. Мантуан (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Латышонок
28
Алип
5
Барриос
33
Нино
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
32
Гонду
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
8
Башич
5
Михайлов
11
Сахархизан
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
8
Коваленко
26
Марин
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
17
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
573
342
Сейвы
1
10
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Оренбург»

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
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