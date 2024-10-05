05.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-2-1-2-2
1
Латышонок
28
Алип
5
Барриос
33
Нино
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
32
Гонду
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
8
Башич
5
Михайлов
11
Сахархизан
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
8
Коваленко
26
Марин
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
17
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
573
342
Сейвы
1
10
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»