Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 18:35
Локомотив
01.09.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
5' В. Са 45+3' Э. Сперцян (П) 64' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
94
Тимофеев
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
94
Тимофеев
77
Пиняев
77
Пиняев
94
Тимофеев
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
430
423
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Краснодара», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Краснодар»

«Локомотив» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+