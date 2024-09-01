01.09.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
94
Тимофеев
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
94
Тимофеев
77
Пиняев
77
Пиняев
94
Тимофеев
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
430
423
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Краснодара», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»