31.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-3-2-2
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
2
Александров
30
Стаматов
10
Мухин
87
Боженов
14
Тичич
78
Калинский
9
Ожегович
11
Зе Турбо
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
32
Гонду
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
87
Боженов
22
Каккоев
22
Каккоев
87
Боженов
9
Ожегович
18
Глейзер
18
Глейзер
9
Ожегович
78
Калинский
19
Ермаков
19
Ермаков
78
Калинский
11
Зе Турбо
15
Боселли
15
Боселли
11
Зе Турбо
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
97
Ахметов
97
Ахметов
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
28
Алип
37
Артур
37
Артур
28
Алип
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
8
8
Офсайды
0
3
Количество передач
257
670
Сейвы
9
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Зенита», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»