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  • «Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:20
Нижний Новгород
31.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
30' Л. Гонду 56' Л. Гонду 69' Вендел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
2
Александров
30
Стаматов
10
Мухин
87
Боженов
14
Тичич
78
Калинский
9
Ожегович
11
Зе Турбо
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
32
Гонду
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
87
Боженов
22
Каккоев
22
Каккоев
87
Боженов
9
Ожегович
18
Глейзер
18
Глейзер
9
Ожегович
78
Калинский
19
Ермаков
19
Ермаков
78
Калинский
11
Зе Турбо
15
Боселли
15
Боселли
11
Зе Турбо
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
97
Ахметов
97
Ахметов
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
28
Алип
37
Артур
37
Артур
28
Алип
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
8
8
Офсайды
0
3
Количество передач
257
670
Сейвы
9
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Зенита», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит»

«Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
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