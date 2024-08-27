27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-3-1-1
88
Шелия
4
Ибишев
3
Шатара
75
Гандри
55
Тодорович
40
Уциев
18
Камилов
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
3-2-1-3-1
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
77
Агапов
12
Келлвен
4
Роша
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
17
Глебов
20
Койта
40
Уциев
36
Ловат
36
Ловат
40
Уциев
75
Гандри
2
Жиров
2
Жиров
75
Гандри
55
Тодорович
95
Адамов
95
Адамов
55
Тодорович
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
31
Кисляк
14
Зделар
14
Зделар
31
Кисляк
17
Глебов
10
Обляков
10
Обляков
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против ЦСКА, 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – ЦСКА
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»