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  • «Ахмат» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Ахмат» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

27 августа 2024, 16:05
Ахмат
27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
87' Т. Мусаев 90+7' Д. Круговой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Шелия
4
Ибишев
3
Шатара
75
Гандри
55
Тодорович
40
Уциев
18
Камилов
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
3-2-1-3-1
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
77
Агапов
12
Келлвен
4
Роша
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
17
Глебов
20
Койта
40
Уциев
36
Ловат
36
Ловат
40
Уциев
75
Гандри
2
Жиров
2
Жиров
75
Гандри
55
Тодорович
95
Адамов
95
Адамов
55
Тодорович
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
31
Кисляк
14
Зделар
14
Зделар
31
Кисляк
17
Глебов
10
Обляков
10
Обляков
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против ЦСКА, 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – ЦСКА

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Ахмат-ЦСКА смотреть онлайн 27 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Ахмат
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