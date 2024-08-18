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  • «Химки» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Химки» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 13:50
Химки
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
55' Э. Фаринья
88' А. Мостовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-3-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
20
Педро
10
Глушенков
9
Кассьерра
19
Руденко
5
Степанов
5
Степанов
19
Руденко
91
Заболотный
20
Волков
20
Волков
91
Заболотный
99
Ориньо
88
Глушаков
88
Глушаков
99
Ориньо
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
37
Артур
9
Кассьерра
82
Волков
33
Сергеев
33
Сергеев
82
Волков
Остались в запасе
Химки
Зенит
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Химки - Зенит
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
11
Офсайды
2
3
Количество передач
394
524
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Зенита», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Зенит»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Химки» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки
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