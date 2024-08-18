18.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-3-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
20
Педро
10
Глушенков
9
Кассьерра
19
Руденко
5
Степанов
5
Степанов
19
Руденко
91
Заболотный
20
Волков
20
Волков
91
Заболотный
99
Ориньо
88
Глушаков
88
Глушаков
99
Ориньо
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
37
Артур
9
Кассьерра
82
Волков
33
Сергеев
33
Сергеев
82
Волков
Остались в запасе
Химки
Зенит
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Химки - Зенит
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
11
Офсайды
2
3
Количество передач
394
524
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Зенита», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Зенит»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»