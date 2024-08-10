10.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
98
Петров
6
Ленини
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
14
Зделар
3
Круговой
8
Бистрович
10
Обляков
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
31
Кайо
3
Тормена
3
Тормена
31
Кайо
6
Ленини
53
Черников
53
Черников
6
Ленини
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
98
Петров
18
Козлов
18
Козлов
98
Петров
99
Кобнан
6
Олусегун
6
Олусегун
99
Кобнан
4
Роша
90
Лукин
90
Лукин
4
Роша
10
Жемалетдинов
12
Келлвен
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
14
Зделар
31
Кисляк
31
Кисляк
14
Зделар
8
Бистрович
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
3
Круговой
20
Койта
20
Койта
3
Круговой
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
493
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»