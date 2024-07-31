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  • «Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

«Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

31 июля 2024, 19:50
Краснодар
31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
52' К. Ленини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
6
Кевин Ленини
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-1-3-3
1
Агкацев
21
Арутюнян
31
Кайо
15
Эктов
15
Кастаньо
18
Козлов
6
Ленини
11
Батчи
6
Олусегун
9
Кордоба
99
Кобнан
3-2-1-2-2
49
Тороп
4
Роша
90
Лукин
77
Агапов
22
Гайич
27
Мойзес
8
Бистрович
31
Кисляк
17
Глебов
11
Давила
20
Койта
99
Кобнан
15
Оласа
15
Оласа
99
Кобнан
15
Эктов
98
Петров
98
Петров
15
Эктов
18
Козлов
53
Черников
53
Черников
18
Козлов
15
Кастаньо
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Кастаньо
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
77
Агапов
12
Келлвен
12
Келлвен
77
Агапов
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
20
Койта
19
Гайч
19
Гайч
20
Койта
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА

Краснодар-ЦСКА смотреть онлайн 31 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар
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