31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
3-1-3-3
1
Агкацев
21
Арутюнян
31
Кайо
15
Эктов
15
Кастаньо
18
Козлов
6
Ленини
11
Батчи
6
Олусегун
9
Кордоба
99
Кобнан
3-2-1-2-2
49
Тороп
4
Роша
90
Лукин
77
Агапов
22
Гайич
27
Мойзес
8
Бистрович
31
Кисляк
17
Глебов
11
Давила
20
Койта
99
Кобнан
15
Оласа
15
Оласа
99
Кобнан
15
Эктов
98
Петров
98
Петров
15
Эктов
18
Козлов
53
Черников
53
Черников
18
Козлов
15
Кастаньо
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Кастаньо
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
77
Агапов
12
Келлвен
12
Келлвен
77
Агапов
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
20
Койта
19
Гайч
19
Гайч
20
Койта
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ
- Также эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»