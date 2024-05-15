Зенит
15.05.2024, среда, 20:45
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
- : -
Не начался
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П1
1.82
Х
3.35
П2
5.5
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ЦСКА
Статистика матча Зенит - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, финал Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».