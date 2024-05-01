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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 1\2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»