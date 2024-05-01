Динамо
01.05.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 2
Матч завершен
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Спартак
9' А. Соболев
39' М. Игнатов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
82
Даниил Хлусевич
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
77
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
68
Руслан Литвинов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Хесус Медина
ПВ
3-3-1-2-1
1
Шунин
6
Фернандес
18
Маричаль
3
Бальбуэна
93
Лаксальт
24
Чавес
7
Скопинцев
89
Бителло
13
Нгамале
8
Карраскаль
10
Смолов
3-3-1-2-1
57
Селихов
23
Чернов
6
Бабич
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс Перейра
82
Хлусевич
25
Пруцев
77
Бонгонда
22
Игнатов
7
Соболев
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
10
Смолов
20
Грулев
20
Грулев
10
Смолов
7
Скопинцев
77
Макаров
77
Макаров
7
Скопинцев
89
Бителло
70
Тюкавин
70
Тюкавин
89
Бителло
6
Бабич
39
Маслов
39
Маслов
6
Бабич
35
Мартинс Перейра
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс Перейра
25
Пруцев
68
Литвинов
68
Литвинов
25
Пруцев
7
Соболев
17
Зиньковский
17
Зиньковский
7
Соболев
77
Бонгонда
19
Медина
19
Медина
77
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 1\2 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».