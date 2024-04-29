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    • «Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    «Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Крылья Советов
    29.04.2024, понедельник, 13:00
    Россия. Премьер-лига, 26 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Краснодар
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    95
    Илья Гапонов
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    22
    Фернандо Костанца
    ПЗ
    8
    Максим Витюгов
    ОП
    20
    Амар Рахманович
    АП
    32
    Франко Орозко
    ЛВ
    14
    Никита Салтыков
    ЛВ
    73
    Владислав Шитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    5
    Кевин Кастаньо
    ОП
    53
    Александр Черников
    ОП
    20
    Кади Боржес
    АП
    10
    Эдуард Сперцян
    АП
    7
    Виктор Са
    ЛВ
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Крылья Советов
    92
    Павел Попов
    ЦФ
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    25
    Кирилл Печенин
    ЛЗ
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    6
    Сергей Бабкин
    ЦП
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    10
    Бенхамин Гарре
    ЛВ
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Краснодар
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    34
    Даниил Голиков
    ВР
    31
    Кайо
    ЦЗ
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    88
    Никита Кривцов
    АП
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    11
    Жоау Батчи
    ПВ
    3-3-3-1
    1
    Ломаев
    15
    Рассказов
    4
    Солдатенков
    95
    Гапонов
    5
    Горшков
    8
    Витюгов
    22
    Костанца
    14
    Салтыков
    20
    Рахманович
    32
    Орозко
    73
    Шитов
    4-2-3-1
    39
    Сафонов
    82
    Волков
    3
    Тормена
    4
    Алонсо
    15
    Оласа
    5
    Кастаньо
    53
    Черников
    20
    Боржес
    10
    Сперцян
    7
    Са
    9
    Кордоба
    14
    Салтыков
    92
    Попов
    92
    Попов
    14
    Салтыков
    73
    Шитов
    25
    Печенин
    25
    Печенин
    73
    Шитов
    8
    Витюгов
    6
    Бабкин
    6
    Бабкин
    8
    Витюгов
    32
    Орозко
    10
    Гарре
    10
    Гарре
    32
    Орозко
    10
    Сперцян
    31
    Кайо
    31
    Кайо
    10
    Сперцян
    20
    Боржес
    23
    Эктов
    23
    Эктов
    20
    Боржес
    5
    Кастаньо
    88
    Кривцов
    88
    Кривцов
    5
    Кастаньо
    7
    Са
    11
    Батчи
    11
    Батчи
    7
    Са
    Остались в запасе
    Крылья Советов
    Краснодар
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    34
    Даниил Голиков
    ВР
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Остались в запасе
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    34
    Даниил Голиков
    ВР
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
    2
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    13
    12
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    47
    53
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    2
    3
    Нарушения
    9
    13
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    463
    514
    Сейвы
    3
    6
    Точность передач %
    79
    77
    Удары мимо ворот
    6
    7
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    8
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Краснодара», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Краснодар»

    «Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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