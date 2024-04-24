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    • «Пари НН» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Пари НН» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Пари НН
    24.04.2024, среда, 18:15
    Россия. Премьер-лига, 21 тур
    2 : 1
    Идет второй тайм 88‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.2
    Х
    4.7
    П2
    26
    Реклама, 18+
    Локомотив
    35' Н. Калинский (П)
    58' Н. Калинский (П)
    75' Т. Сулейманов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Пари НН
    25
    Артур Нигматуллин
    ВР
    24
    Кирилл Гоцук
    ЦЗ
    2
    Виктор Александров
    ЦЗ
    26
    Дмитрий Тихий
    ЦЗ
    27
    Дмитрий Живоглядов
    ПЗ
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ПЗ
    22
    Никита Каккоев
    ОП
    10
    Александр Трошечкин
    ОП
    78
    Николай Калинский
    ЦП
    18
    Константин Кучаев
    АП
    23
    Николоз Кутателадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    77
    Илья Самошников
    ЛЗ
    21
    Марио Митай
    ЛЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    45
    Александр Сильянов
    ПЗ
    6
    Дмитрий Баринов
    ОП
    93
    Артем Карпукас
    ОП
    11
    Антон Миранчук
    АП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    15
    Максим Глушенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Пари НН
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    11
    Матео Стаматов
    ЛЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    19
    Никита Ермаков
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    20
    Хуан Мануэль Боселли
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Локомотив
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    3-4-1-1-1
    25
    Нигматуллин
    24
    Гоцук
    2
    Александров
    26
    Тихий
    27
    Живоглядов
    22
    Каккоев
    10
    Трошечкин
    89
    Стоцкий
    78
    Калинский
    18
    Кучаев
    23
    Кутателадзе
    3-4-2-1
    22
    Лантратов
    24
    Ненахов
    77
    Самошников
    5
    Ньямси
    45
    Сильянов
    6
    Баринов
    93
    Карпукас
    21
    Митай
    11
    Миранчук
    9
    Пиняев
    15
    Глушенков
    18
    Кучаев
    88
    Глущенков
    88
    Глущенков
    18
    Кучаев
    78
    Калинский
    19
    Ермаков
    19
    Ермаков
    78
    Калинский
    23
    Кутателадзе
    20
    Боселли
    20
    Боселли
    23
    Кутателадзе
    77
    Самошников
    99
    Сулейманов
    99
    Сулейманов
    77
    Самошников
    9
    Пиняев
    8
    Сарвели
    8
    Сарвели
    9
    Пиняев
    Остались в запасе
    Пари НН
    Локомотив
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    11
    Матео Стаматов
    ЛЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Остались в запасе
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    11
    Матео Стаматов
    ЛЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Остались в запасе
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    83
    Алексей Батраков
    АП
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Статистика матча Пари НН - Локомотив
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    9
    17
    Удары в створ
    5
    4
    Владение мячом %
    23
    77
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    5
    12
    Нарушения
    7
    12
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    151
    520
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    57
    85
    Удары мимо ворот
    2
    5
    Блокированные удары
    2
    8
    Удары из пределов штрафной
    7
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    14
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Локомотива», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Локомотив»

    «Пари НН» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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