Оренбург
24.04.2024, среда, 16:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Матч завершен
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Динамо
77' Б. Мансилья
55' К. Тюкавин
72' М. Нгамале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
21
Габриэль Флорентин
АП
8
Иван Башич
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
(К) ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
(К) ЦЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Лукас Вера
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
80
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
10
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
5
Гогличидзе
4
Хотулев
22
Перес
81
Сидоров
66
Горбани
9
Мансилья
8
Башич
16
Томпсон
10
Воробьев
21
Флорентин
3-4-1-1-1
1
Шунин
4
Паршивлюк
18
Маричаль
3
Бальбуэна
2
Даса
74
Фомин
24
Чавес
93
Лаксальт
89
Бителло
8
Карраскаль
70
Тюкавин
81
Сидоров
12
Малых
12
Малых
81
Сидоров
8
Башич
23
Вера
23
Вера
8
Башич
66
Горбани
14
Михайлов
14
Михайлов
66
Горбани
10
Воробьев
80
Марин
80
Марин
10
Воробьев
16
Томпсон
11
Оганесян
11
Оганесян
16
Томпсон
4
Паршивлюк
5
Майсторович
5
Майсторович
4
Паршивлюк
8
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
8
Карраскаль
89
Бителло
13
Нгамале
13
Нгамале
89
Бителло
93
Лаксальт
77
Макаров
77
Макаров
93
Лаксальт
70
Тюкавин
10
Смолов
10
Смолов
70
Тюкавин
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
19
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».