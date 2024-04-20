ЦСКА
20.04.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.54
Х
4.3
П2
6.5
Реклама, 18+
Ахмат
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЦЗ
5
Саша Зделар
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ЛП
88
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
2
Келлвен
ПП
7
Виктор Давила
ЦФ
21
Аббосбек Файзуллаев
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Ясмин Челикович
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛП
21
Иван Олейников
ЦП
94
Артем Тимофеев
ЦП
23
Антон Швец
ПП
10
Лечи Садулаев
ЦФ
29
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
3-4-3
35
Акинфеев
27
Мойзес
5
Зделар
77
Агапов
22
Гайич
88
Мендес
10
Обляков
2
Келлвен
11
Мусаев
21
Файзуллаев
7
Давила
3-4-3
88
Шелия
15
Семенов
6
Челикович
75
Гандри
23
Швец
21
Олейников
94
Тимофеев
8
Богосавац
13
Конате
29
Ильин
10
Садулаев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».