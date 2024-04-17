Зенит
17.04.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.72
Х
4.05
П2
5.1
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Спартак
Статистика матча Зенит - Спартак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Pari».