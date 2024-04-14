Крылья Советов
14.04.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
3.3
П2
3.4
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Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЦП
11
Роман Ежов
ЦП
32
Франко Орозко
ЦП
8
Максим Витюгов
ЦП
22
Фернандо Костанца
ЦП
20
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ЛП
6
Угочукву Иву
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
70
Дмитрий Кабутов
ПП
30
Валентин Вада
ЦФ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Лазар Ранджелович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
4-5-1
1
Ломаев
5
Горшков
24
Евгеньев
4
Солдатенков
15
Рассказов
11
Ежов
32
Орозко
8
Витюгов
22
Костанца
14
Салтыков
20
Рахманович
3-4-3
50
Шамов
27
Грицаенко
15
Вуячич
5
Ашурматов
70
Кабутов
6
Иву
21
Зотов
51
Рожков
7
Ранджелович
44
Даку
30
Вада
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».