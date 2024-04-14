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    • «Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Крылья Советов
    14.04.2024, воскресенье, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.35
    Х
    3.3
    П2
    3.4
    Реклама, 18+
    Рубин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    14
    Никита Салтыков
    ЦП
    11
    Роман Ежов
    ЦП
    32
    Франко Орозко
    ЦП
    8
    Максим Витюгов
    ЦП
    22
    Фернандо Костанца
    ЦП
    20
    Амар Рахманович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Рубин
    50
    Егор Шамов
    ВР
    27
    Алексей Грицаенко
    ЦЗ
    15
    Игор Вуячич
    ЦЗ
    5
    Рустам Ашурматов
    ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ЛП
    6
    Угочукву Иву
    ЦП
    21
    Александр Зотов
    ЦП
    70
    Дмитрий Кабутов
    ПП
    30
    Валентин Вада
    ЦФ
    44
    Мирлинд Даку
    ЦФ
    7
    Лазар Ранджелович
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    4-5-1
    1
    Ломаев
    5
    Горшков
    24
    Евгеньев
    4
    Солдатенков
    15
    Рассказов
    11
    Ежов
    32
    Орозко
    8
    Витюгов
    22
    Костанца
    14
    Салтыков
    20
    Рахманович
    3-4-3
    50
    Шамов
    27
    Грицаенко
    15
    Вуячич
    5
    Ашурматов
    70
    Кабутов
    6
    Иву
    21
    Зотов
    51
    Рожков
    7
    Ранджелович
    44
    Даку
    30
    Вада
    Остались в запасе
    Крылья Советов
    Рубин
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Статистика матча Крылья Советов - Рубин
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»

    Крылья Советов-Рубин смотреть онлайн 14 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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