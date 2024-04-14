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Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»