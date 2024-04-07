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    • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Динамо
    07.04.2024, воскресенье, 19:30
    Россия. Премьер-лига, 23 тур
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Спартак
    5' Л. Чавес (П)
    74' А. Соболев
    87' А. Соболев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    93
    Диего Лаксальт
    ЛЗ
    18
    Николас Маричаль
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    ЦЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    24
    Луис Чавес
    ОП
    89
    Бителло
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    АП
    13
    Муми Нгамале
    ЛВ
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    47
    Роман Зобнин
    ПЗ
    18
    Наиль Умяров
    ОП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Динамо
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    Спартак
    57
    Александр Селихов
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    68
    Руслан Литвинов
    ОП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    77
    Тео Бонгонда
    ПВ
    93
    Артем Быковский
    ЦФ
    3-3-1-2-1
    31
    Лещук
    18
    Маричаль
    3
    Бальбуэна
    6
    Фернандес
    93
    Лаксальт
    24
    Чавес
    7
    Скопинцев
    89
    Бителло
    13
    Нгамале
    8
    Карраскаль
    70
    Тюкавин
    4-1-1-2-2
    98
    Максименко
    47
    Зобнин
    4
    Дуарте
    6
    Бабич
    82
    Хлусевич
    18
    Умяров
    25
    Пруцев
    19
    Медина
    17
    Зиньковский
    9
    Угальде
    7
    Соболев
    7
    Скопинцев
    4
    Паршивлюк
    4
    Паршивлюк
    7
    Скопинцев
    70
    Тюкавин
    74
    Фомин
    74
    Фомин
    70
    Тюкавин
    93
    Лаксальт
    34
    Гагнидзе
    34
    Гагнидзе
    93
    Лаксальт
    13
    Нгамале
    20
    Грулев
    20
    Грулев
    13
    Нгамале
    24
    Чавес
    10
    Смолов
    10
    Смолов
    24
    Чавес
    47
    Зобнин
    5
    Классен
    5
    Классен
    47
    Зобнин
    17
    Зиньковский
    23
    Чернов
    23
    Чернов
    17
    Зиньковский
    18
    Умяров
    68
    Литвинов
    68
    Литвинов
    18
    Умяров
    19
    Медина
    22
    Игнатов
    22
    Игнатов
    19
    Медина
    9
    Угальде
    77
    Бонгонда
    77
    Бонгонда
    9
    Угальде
    Остались в запасе
    Динамо
    Спартак
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    57
    Александр Селихов
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    93
    Артем Быковский
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Остались в запасе
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    1
    Антон Шунин
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Остались в запасе
    57
    Александр Селихов
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    93
    Артем Быковский
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Статистика матча Динамо - Спартак
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    9
    10
    Удары в створ
    4
    6
    Владение мячом %
    44
    56
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    7
    3
    Нарушения
    11
    11
    Офсайды
    3
    3
    Количество передач
    350
    455
    Сейвы
    4
    3
    Точность передач %
    72
    80
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    5
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»

    Динамо-Спартак сомтреть онлайн 7 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 15:53
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    Комментарии (1)
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    ФК Пупсик
    1712514004
    Так бы хотелось чтобы спартак сдох, но тактически пусть он выиграет, или ничья! Исключительно по таблице, надо тормозить днище поганое!!!
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