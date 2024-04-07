Ахмат
07.04.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Матч завершен
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Локомотив
21' А. Миранчук (П)
58' С. Пиняев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
(К) ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
23
Антон Швец
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
11
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
16
Камило
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Локомотив
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
21
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
97
Саид Хамулич
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
75
Гандри
15
Семенов
55
Тодорович
94
Тимофеев
10
Садулаев
23
Швец
21
Олейников
13
Конате
29
Ильин
3-4-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
3
Фассон
85
Морозов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
77
Самошников
11
Миранчук
9
Пиняев
99
Сулейманов
8
Богосавац
36
Ловат
36
Ловат
8
Богосавац
29
Ильин
40
Уциев
40
Уциев
29
Ильин
23
Швец
16
Камило
16
Камило
23
Швец
10
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
10
Садулаев
13
Конате
9
Агаларов
9
Агаларов
13
Конате
6
Баринов
21
Митай
21
Митай
6
Баринов
77
Самошников
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
77
Самошников
99
Сулейманов
8
Сарвели
8
Сарвели
99
Сулейманов
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
97
Саид Хамулич
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
97
Саид Хамулич
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Локомотива», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».