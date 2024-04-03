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    • «Спартак» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    «Спартак» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    Спартак
    03.04.2024, среда, 20:30
    Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    12' М. Угальде
    55' Педро
    65' Педро
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Спартак
    57
    Александр Селихов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ЛП
    18
    Наиль Умяров
    ОП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    77
    Тео Бонгонда
    ПП
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    25
    Страхиня Эракович
    ЛЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    31
    Густаво Мантуан
    ЛП
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    24
    Педро
    ПП
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    68
    Руслан Литвинов
    ОП
    47
    Роман Зобнин
    ЦП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    АП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    4-1-3-2
    57
    Селихов
    5
    Классен
    4
    Дуарте
    6
    Бабич
    97
    Денисов
    18
    Умяров
    82
    Хлусевич
    25
    Пруцев
    77
    Бонгонда
    7
    Соболев
    9
    Угальде
    4-1-4-1
    41
    Кержаков
    15
    Караваев
    28
    Алип
    55
    Родригао
    25
    Эракович
    5
    Барриос
    24
    Педро
    77
    Ахметов
    18
    Коваленко
    31
    Мантуан
    33
    Сергеев
    77
    Бонгонда
    23
    Чернов
    23
    Чернов
    77
    Бонгонда
    97
    Денисов
    68
    Литвинов
    68
    Литвинов
    97
    Денисов
    18
    Умяров
    47
    Зобнин
    47
    Зобнин
    18
    Умяров
    5
    Классен
    17
    Зиньковский
    17
    Зиньковский
    5
    Классен
    4
    Дуарте
    19
    Медина
    19
    Медина
    4
    Дуарте
    28
    Алип
    27
    Нино
    27
    Нино
    28
    Алип
    18
    Коваленко
    8
    Вендел
    8
    Вендел
    18
    Коваленко
    77
    Ахметов
    11
    Клаудиньо
    11
    Клаудиньо
    77
    Ахметов
    31
    Мантуан
    17
    Мостовой
    17
    Мостовой
    31
    Мантуан
    Мостовой
    9
    Артур
    9
    Артур
    Мостовой
    Остались в запасе
    Спартак
    Зенит
    98
    Александр Максименко
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    98
    Александр Максименко
    ВР
    88
    Илья Свинов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Спартак - Зенит
    3
    3
    Всего ударов по воротам
    10
    8
    Удары в створ
    3
    4
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    3
    3
    Угловые удары
    4
    2
    Нарушения
    15
    10
    Сейвы
    2
    2
    Удары мимо ворот
    4
    2
    Блокированные удары
    3
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Зенита», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Зенит»

    «Спартак» – «Зенит»: смотреть онлайн бесплатно 3 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 16:12
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