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Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Зенита», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит»