Урал
03.04.2024, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 0
Матч завершен
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Локомотив
7' Эмерсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Денис Кулаков
ПЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
11
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
25
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
44
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Марио Митай
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
97
Саид Хамулич
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
15
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Мамин
22
Бевеев
46
Мамин
16
Эмерсон
2
Кулаков
75
Сунгатулин
8
Мишкич
21
Дмитриев
97
Ишков
10
Бикфалви
79
Каштанов
4-1-3-2
22
Лантратов
45
Сильянов
3
Фассон
85
Морозов
77
Самошников
93
Карпукас
83
Батраков
11
Миранчук
9
Пиняев
8
Сарвели
99
Сулейманов
2
Кулаков
25
Кики
25
Кики
2
Кулаков
10
Бикфалви
16
Итало
16
Итало
10
Бикфалви
97
Ишков
55
Аюпов
55
Аюпов
97
Ишков
8
Мишкич
11
Ионов
11
Ионов
8
Мишкич
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
45
Сильянов
21
Митай
21
Митай
45
Сильянов
99
Сулейманов
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
99
Сулейманов
11
Миранчук
27
Раков
27
Раков
11
Миранчук
93
Карпукас
15
Глушенков
15
Глушенков
93
Карпукас
Остались в запасе
Урал
Локомотив
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
97
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
97
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Урал - Локомотив
4
4
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Локомотива», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».