Спартак
30.03.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Матч завершен
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Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
82
Даниил Хлусевич
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ПЗ
17
Антон Зиньковский
ЛП
68
Руслан Литвинов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
77
Тео Бонгонда
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Кики
ЛАЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПАЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
11
Алексей Ионов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
19
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
55
Тимур Аюпов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-3-1-1
98
Максименко
82
Хлусевич
6
Бабич
4
Дуарте
47
Зобнин
68
Литвинов
17
Зиньковский
25
Пруцев
77
Бонгонда
22
Игнатов
7
Соболев
3-3-2-2
1
Помазун
16
Итало
2
Бегич
24
Филипенко
15
Кулаков
44
Сиссе
25
Кики
97
Ишков
8
Мишкич
79
Каштанов
11
Ионов
4
Дуарте
23
Чернов
23
Чернов
4
Дуарте
25
Пруцев
35
Мартинс Перейра
35
Мартинс Перейра
25
Пруцев
68
Литвинов
18
Умяров
18
Умяров
68
Литвинов
77
Бонгонда
19
Медина
19
Медина
77
Бонгонда
22
Игнатов
9
Угальде
9
Угальде
22
Игнатов
25
Кики
22
Бевеев
22
Бевеев
25
Кики
8
Мишкич
55
Аюпов
55
Аюпов
8
Мишкич
79
Каштанов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
79
Каштанов
11
Ионов
21
Дмитриев
21
Дмитриев
11
Ионов
97
Ишков
20
Влут
20
Влут
97
Ишков
Остались в запасе
Спартак
Урал
57
Александр Селихов
ВР
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Урал
2
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Урала», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».