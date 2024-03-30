Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Удары в створ

Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Урала», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал»