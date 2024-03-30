Балтика
30.03.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Пари НН
40' Д. Фамейе
43' В. Лисакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
17
Кристиян Бистрович
(К) ЦП
77
Данила Козлов
АП
11
Юрий Ковалев
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
10
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
13
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Балтика
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Гедеон Гузина
ЦФ
Пари НН
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Зе Турбо
ЦФ
3-3-2-2
1
Латышонок
13
Луна
2
Жиров
16
Андраде
7
Фернандес
17
Бистрович
11
Ковалев
77
Козлов
25
Фернандес
10
Фамейе
88
Лисакович
4-3-1-2
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
26
Тихий
70
Шнапцев
22
Каккоев
10
Трошечкин
8
Майга
5
Марадишвили
13
Кухарчук
18
Кучаев
11
Ковалев
26
Радмановац
26
Радмановац
11
Ковалев
10
Фамейе
6
Кузьмин
6
Кузьмин
10
Фамейе
88
Лисакович
9
Гузина
9
Гузина
88
Лисакович
89
Стоцкий
11
Стаматов
11
Стаматов
89
Стоцкий
13
Кухарчук
19
Ермаков
19
Ермаков
13
Кухарчук
18
Кучаев
20
Боселли
20
Боселли
18
Кучаев
Остались в запасе
Балтика
Пари НН
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Балтика - Пари НН
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Пари НН», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».