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    • «Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Динамо
    09.03.2024, суббота, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.67
    Х
    4.2
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Ахмат
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    4
    Сергей Паршивлюк
    ЛЗ
    3
    Дмитрий Скопинцев
    ЦЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    93
    Даниил Фомин
    ЦП
    24
    Луис Чавес
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    ЦП
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    89
    Бителло
    ЦФ
    77
    Денис Макаров
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    15
    Андрей Семенов
    ЦЗ
    6
    Ясмин Челикович
    ЦЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    36
    Лукас Ловат
    ЛП
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    94
    Артем Тимофеев
    ЦП
    55
    Дарко Тодорович
    ПП
    21
    Иван Олейников
    ЦФ
    10
    Лечи Садулаев
    ЦФ
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Динамо
    Ахмат
    4-3-3
    31
    Лещук
    4
    Паршивлюк
    3
    Скопинцев
    6
    Фернандес
    2
    Даса
    93
    Фомин
    24
    Чавес
    8
    Карраскаль
    77
    Макаров
    89
    Бителло
    70
    Тюкавин
    3-4-3
    88
    Шелия
    15
    Семенов
    6
    Челикович
    75
    Гандри
    55
    Тодорович
    18
    Камилов
    94
    Тимофеев
    36
    Ловат
    13
    Конате
    10
    Садулаев
    21
    Олейников
    Остались в запасе
    Динамо
    Ахмат
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Статистика матча Динамо - Ахмат
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ахмата», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат»

    «Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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