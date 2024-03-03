Динамо
03.03.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Матч завершен
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Локомотив
12' Бителло
58' Д. Макаров
84' Р. Жемалетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
89
Бителло
ЛП
93
Диего Лаксальт
ОП
24
Луис Чавес
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
21
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
11
Антон Миранчук
ЦП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
15
Максим Глушенков
ПП
7
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
59
Иван Лепский
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
10
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
97
Саид Хамулич
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Лещук
4
Паршивлюк
3
Бальбуэна
6
Фернандес
2
Даса
93
Лаксальт
89
Бителло
24
Чавес
77
Макаров
8
Карраскаль
70
Тюкавин
4-1-4-1
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
5
Ньямси
21
Митай
93
Карпукас
15
Глушенков
11
Миранчук
6
Баринов
71
Тикнизян
7
Дзюба
4
Паршивлюк
7
Скопинцев
7
Скопинцев
4
Паршивлюк
8
Карраскаль
74
Фомин
74
Фомин
8
Карраскаль
89
Бителло
20
Грулев
20
Грулев
89
Бителло
70
Тюкавин
10
Смолов
10
Смолов
70
Тюкавин
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
21
Митай
77
Самошников
77
Самошников
21
Митай
15
Глушенков
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
15
Глушенков
11
Миранчук
9
Пиняев
9
Пиняев
11
Миранчук
7
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
7
Дзюба
93
Карпукас
8
Сарвели
8
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
1
Антон Шунин
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
59
Иван Лепский
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
97
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
59
Иван Лепский
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
97
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».