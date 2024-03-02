Ахмат
02.03.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Матч завершен
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Урал
73' А. Семенов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
6
Ясмин Челикович
ЦЗ
15
Андрей Семенов
(К) ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
16
Владислав Камилов
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Урал
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
(К) ПЗ
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
3
Валерий Бочеров
ОП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Эрик Бикфалви
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
16
Камило
ОП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
59
Евгений Харин
ЛВ
47
Нене Гбамбле
ПВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
25
Кики
ЛЗ
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-3-2-1-1
88
Шелия
75
Гандри
6
Челикович
15
Семенов
36
Ловат
94
Тимофеев
55
Тодорович
10
Садулаев
16
Камилов
21
Олейников
13
Конате
3-4-1-1-1
1
Помазун
2
Бегич
16
Итало
24
Филипенко
15
Кулаков
75
Сунгатулин
3
Бочеров
22
Бевеев
8
Мишкич
11
Ионов
10
Бикфалви
36
Ловат
8
Богосавац
8
Богосавац
36
Ловат
16
Камилов
16
Камило
16
Камило
16
Камилов
21
Олейников
59
Харин
59
Харин
21
Олейников
10
Садулаев
29
Ильин
29
Ильин
10
Садулаев
22
Бевеев
17
Малькевич
17
Малькевич
22
Бевеев
75
Сунгатулин
44
Сиссе
44
Сиссе
75
Сунгатулин
11
Ионов
9
Шеттине
9
Шеттине
11
Ионов
3
Бочеров
79
Каштанов
79
Каштанов
3
Бочеров
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
5
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
33
Минкаил Мацуев
ЦП
47
Нене Гбамбле
ПВ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
25
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
5
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
33
Минкаил Мацуев
ЦП
47
Нене Гбамбле
ПВ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
25
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Урал
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Урала», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»– «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».