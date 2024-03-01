Ростов
01.03.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Матч завершен
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Крылья Советов
29' Е. Голенков
80' И. Комаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ПЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
97
Илья Зубенко
ОП
51
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
62
Иван Комаров
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Денис Якуба
ОП
30
Артем Соколов
АП
9
Владимир Хубулов
ЛВ
32
Франко Орозко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
17
Егор Карпицкий
ЦФ
4-1-3-2
30
Песьяков
28
Чернов
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
88
Щетинин
19
Байрамян
9
Мохеби
69
Голенков
7
Роналдо
3-3-1-2-1
1
Ломаев
23
Бейл
22
Костанца
24
Евгеньев
15
Рассказов
8
Витюгов
5
Горшков
6
Бабкин
11
Ежов
14
Салтыков
73
Шитов
88
Щетинин
97
Зубенко
97
Зубенко
88
Щетинин
9
Мохеби
51
Колтаков
51
Колтаков
9
Мохеби
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
19
Байрамян
8
Миронов
8
Миронов
19
Байрамян
69
Голенков
62
Комаров
62
Комаров
69
Голенков
14
Салтыков
25
Печенин
25
Печенин
14
Салтыков
6
Бабкин
18
Якуба
18
Якуба
6
Бабкин
8
Витюгов
9
Хубулов
9
Хубулов
8
Витюгов
15
Рассказов
32
Орозко
32
Орозко
15
Рассказов
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
30
Артем Соколов
АП
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Никита Медведев
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
30
Артем Соколов
АП
17
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Крылья Советов», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».