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Спартак К - новости команды
Кострома
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://www.spartak-ks.ru
Тренер:
Роман Березовский
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Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Спартак Кострома» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 16:50
«Спартак Кострома» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
Видео
Спартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
6
Трансляция
«Рязань» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Рязань» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
7 сентября
Трансляция
«Челябинск» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Челябинск» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 9-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Видео
Игрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
«Спартак Кострома» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
Фото
Родственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Трансляция
«Торпедо» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Торпедо» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 8 тура Первой лиги 2026/2027
20 августа
Трансляция
«Спартак Кострома» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Спартак Кострома» – «Уфа»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
16 августа
Фото
Московский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
Видео
Сумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
«СКА-Хабаровск» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
7 августа
2
Трансляция
«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Спартак Кострома» – «Енисей»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
31 июля
Трансляция
«Текстильщик» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Текстильщик» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
24 июля
Трансляция
«Сочи» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Сочи» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Клуб Первой лиги уличили в наборе игроков по блату
18 июля
2
Раскрыта причина быстрого увольнения Билялетдинова из «Спартака» К
12 июля
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Билялетдинов прокомментировал быстрое увольнение из «Спартака» К
12 июля
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Экс-зенитовец возглавил костромской «Спартак»
11 июля
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«Спартак К» определился с новым тренером
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«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
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