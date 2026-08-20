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«Торпедо» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 8 тура Первой лиги 2026/2027

20 августа 2026 8:13
Торпедо - Спартак К
21 авг. 2026, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
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Матч 8 тура Первой лиги между московским «Торпедо» и костромским «Спартаком» пройдет 21 августа 2026 года в Москве. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы: гости занимают третье место с двенадцатью очками, хозяева расположились на пятой строчке с десятью баллами. Оба коллектива подходят к игре в хорошей форме: «Торпедо» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а «Спартак Кострома» не знает поражений в шести последних встречах. Сможет ли костромская команда продлить свою беспроигрышную серию в Москве, или хозяева возьмут реванш за поражение в очной встрече первого круга прошлого сезона?

Кто победит в матче

«Торпедо» делает ставку на домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Команда забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 1,80 гола за матч. Оборона действует достаточно надежно – в среднем пропускает 1,00 мяча за игру. Однако в последних турах у хозяев были осечки: домашнее поражение от «Сочи» (1:2) и ничья с «Шинником» (1:1) намекают на нестабильность. Тем не менее крупная выездная победа над «Челябинском» (4:0) демонстрирует, что при должном настрое команда способна разгромить любого соперника. Важно отметить, что букмекерские прогнозы с высокой вероятностью предполагают гол в исполнении хозяев.

«Спартак Кострома» подходит к матчу с впечатляющей серией – шесть матчей без поражений. Команда забивает в трех последних встречах, а в среднем за пять игр ее атака приносит 1,60 гола. Оборона гостей выглядит даже надежнее, чем у хозяев – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять туров. Однако костромичи пропускают в трех последних матчах, что указывает на небольшие проблемы в защитной линии. В гостях команда действует уверенно: победы над «Сочи» (2:0) и «СКА Хабаровск» (3:1), ничьи с «Текстильщиком» (0:0) и «Уфой» (1:1). Тем не менее очные встречи с «Торпедо» складываются для них непросто.

Итоговый вывод: перед нами равные соперники, которые находятся в хорошей форме. «Торпедо» имеет преимущество домашнего поля и более острую атаку, но «Спартак Кострома» выглядит надежнее в обороне и не проигрывает уже шесть матчей подряд. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах между командами каждая одержала по одной победе: в прошлом сезоне «Спартак Кострома» выиграл в Москве со счетом 1:0, а «Торпедо» взял реванш в Костроме с тем же счетом. Таким образом, соперники обменялись минимальными победами, и ни одна из команд не имела преимущества на своем поле. В текущем сезоне обе демонстрируют стабильность: «Торпедо» дома редко проигрывает, а «Спартак Кострома» не уступает в шести матчах подряд. Это создает предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов и высокой вероятностью мирового исхода.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (33%)
4
Забитых мячей
1
1.33
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
3 : 0
21.08.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
3 : 0
21.08.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
0 : 1
30.11.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
17
Илья Берковский
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
6
Надер Мохаммади
ЦЗ
21
Марко Бугарин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Торпедо
48
Сергей Мокроусов
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
U. Ajibona
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
66
Максим Никифоров
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
4-1-3-2
25
Солдатенко
90
Роганович
2
Бозов
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
24
Погосов
17
Берковский
11
Апеков
10
Цыпченко
79
Каштанов
3-2-1-2
50
Шамов
21
Бугарин
2
Тарасов
3
Бугриев
6
Мохаммади
47
Тарасов
22
Немченко
90
Калмыков
10
Караев
97
Чурич
84
Чурилов
84
Чурилов
97
Чурич
99
Шевченко
44
Корнюшин
44
Корнюшин
99
Шевченко
24
Погосов
27
Орехов
27
Орехов
24
Погосов
17
Берковский
8
8
17
Берковский
79
Каштанов
7
Юшин
7
Юшин
79
Каштанов
47
Тарасов
7
Маляров
7
Маляров
47
Тарасов
3
Бугриев
66
Никифоров
66
Никифоров
3
Бугриев
17
Каптилович
18
Камилов
18
Камилов
17
Каптилович
22
Немченко
73
Киракосян
73
Киракосян
22
Немченко
5
Жилмостных
7
Никифоренко
7
Никифоренко
5
Жилмостных
Остались в запасе
Торпедо
Спартак К
48
Сергей Мокроусов
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
21
Артур Галоян
АП
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
68
Михаил Гайдаш
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
48
Сергей Мокроусов
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
21
Артур Галоян
АП
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Димитри Гурцкая
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Роман Березовский

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, имеют схожие показатели забитых и пропущенных мячей, а очные встречи складываются непредсказуемо. «Торпедо» дома будет давить, но «Спартак Кострома» достаточно опытен, чтобы не уступить в Москве. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Торпедо» и «Спартаком Кострома» состоится 21 августа 2026 года в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».

«Торпедо» – «Спартак Кострома»: смотреть онлайн

3.30
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Спартак К Торпедо
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