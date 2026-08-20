Матч 8 тура Первой лиги между московским «Торпедо» и костромским «Спартаком» пройдет 21 августа 2026 года в Москве. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы: гости занимают третье место с двенадцатью очками, хозяева расположились на пятой строчке с десятью баллами. Оба коллектива подходят к игре в хорошей форме: «Торпедо» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а «Спартак Кострома» не знает поражений в шести последних встречах. Сможет ли костромская команда продлить свою беспроигрышную серию в Москве, или хозяева возьмут реванш за поражение в очной встрече первого круга прошлого сезона?

Кто победит в матче

«Торпедо» делает ставку на домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Команда забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 1,80 гола за матч. Оборона действует достаточно надежно – в среднем пропускает 1,00 мяча за игру. Однако в последних турах у хозяев были осечки: домашнее поражение от «Сочи» (1:2) и ничья с «Шинником» (1:1) намекают на нестабильность. Тем не менее крупная выездная победа над «Челябинском» (4:0) демонстрирует, что при должном настрое команда способна разгромить любого соперника. Важно отметить, что букмекерские прогнозы с высокой вероятностью предполагают гол в исполнении хозяев.

«Спартак Кострома» подходит к матчу с впечатляющей серией – шесть матчей без поражений. Команда забивает в трех последних встречах, а в среднем за пять игр ее атака приносит 1,60 гола. Оборона гостей выглядит даже надежнее, чем у хозяев – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять туров. Однако костромичи пропускают в трех последних матчах, что указывает на небольшие проблемы в защитной линии. В гостях команда действует уверенно: победы над «Сочи» (2:0) и «СКА Хабаровск» (3:1), ничьи с «Текстильщиком» (0:0) и «Уфой» (1:1). Тем не менее очные встречи с «Торпедо» складываются для них непросто.

Итоговый вывод: перед нами равные соперники, которые находятся в хорошей форме. «Торпедо» имеет преимущество домашнего поля и более острую атаку, но «Спартак Кострома» выглядит надежнее в обороне и не проигрывает уже шесть матчей подряд. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах между командами каждая одержала по одной победе: в прошлом сезоне «Спартак Кострома» выиграл в Москве со счетом 1:0, а «Торпедо» взял реванш в Костроме с тем же счетом. Таким образом, соперники обменялись минимальными победами, и ни одна из команд не имела преимущества на своем поле. В текущем сезоне обе демонстрируют стабильность: «Торпедо» дома редко проигрывает, а «Спартак Кострома» не уступает в шести матчах подряд. Это создает предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов и высокой вероятностью мирового исхода.

Личные встречи Побед - 2 (67%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (33%) 4 Забитых мячей 1 1.33 В среднем за матч 0.33 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Россия. PARI Первая лига, 8 тур Торпедо 3 : 0 Спартак К Россия. PARI Первая лига, 8 тур Торпедо 3 : 0 Спартак К Россия. PARI Первая лига, 21 тур Спартак К 0 : 1 Торпедо Россия. PARI Первая лига, 4 тур Торпедо 0 : 1 Спартак К

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, имеют схожие показатели забитых и пропущенных мячей, а очные встречи складываются непредсказуемо. «Торпедо» дома будет давить, но «Спартак Кострома» достаточно опытен, чтобы не уступить в Москве. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Торпедо» и «Спартаком Кострома» состоится 21 августа 2026 года в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».