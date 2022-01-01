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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Спартак К
Состав
€ 8 млн
Спартак К - состав команды
Кострома
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://www.spartak-ks.ru
Тренер:
Роман Березовский
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
68
Гайдаш Михаил
Вра
23
€ 0.35 млн
50
Шамов Егор
Вра
32
€ 0.3 млн
25
Саппа Даниэль
Вра
31
€ 0.175 млн
15
Терехов Денис
Вра
22
€ 0.05 млн
5
Жилмостных Денис
Защ
27
€ 0.55 млн
7
Маляров Кирилл
Защ
29
€ 0.5 млн
2
Тарасов Николай
Защ
28
€ 0.45 млн
21
Бугарин Марко
Защ
27
€ 0.4 млн
4
Супранович Никита
Защ
25
€ 0.4 млн
47
Тарасов Александр
Защ
20
€ 0.3 млн
6
Мохаммади Надер
Защ
29
€ 0.2 млн
3
Бугриев Сергей
Защ
28
€ 0.2 млн
14
Каптилович Дмитрий
Защ
23
€ 0.125 млн
85
Пучков Сергей
Защ
41
-
96
Мохаммад Амир
Пол
30
€ 0.5 млн
8
Демченко Никита
Пол
24
€ 0.5 млн
18
Камилов Владислав
Пол
31
€ 0.5 млн
88
Гогич Фарук
Пол
26
€ 0.3 млн
69
Чурсин Кирилл
Пол
23
€ 0.25 млн
22
Немченко Анатолий
Пол
26
€ 0.2 млн
66
Никифоров Максим
Пол
21
€ 0.2 млн
73
Киракосян Давид
Пол
20
€ 0.15 млн
77
Мещеряков Илья
Пол
18
€ 0.075 млн
11
Гурцкая Димитрий
Пол
-
10
Караев Давид
Нап
31
€ 0.55 млн
90
Калмыков Амур
Нап
32
€ 0.4 млн
7
Никифоренко Олег
Нап
25
€ 0.3 млн
13
Рубцов Илья
Нап
27
€ 0.275 млн
38
Чупаев Александр
Нап
22
€ 0.2 млн
70
Червяков Руслан
Нап
21
€ 0.2 млн
11
Гурцкая Димитри
Нап
22
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 7
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