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Италия. Серия B
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Салернитана
Новости
Салернитана - новости команды
Салерно
Италия. Серия B
Стадион:
Ареки
Сайт:
http://salernitana.it/
Тренер:
Фабио Ливерани
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
Трансляция
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Трансляция
«Салернитана» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:09
«Салернитана» – «Аталанта»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 6 мая
2024.05.06 09:47
«Салернитана» с Боатенгом вылетела в Серию В
2024.04.27 09:29
Трансляция
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
2024.04.21 13:24
Трансляция
«Лацио» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
2024.04.12 09:46
«Салернитана» – «Сассуоло»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 5 апреля
2024.04.05 09:43
«Удинезе» – «Салернитана»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта
2024.03.01 15:19
Видео
Обзор матча «Интер» – «Салернитана» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.02.17 00:58
Серия А. «Интер» разгромил «Салернитану» (4:0) и лидирует с 10-очковым отрывом
2024.02.17 00:54
Трансляция
«Интер» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2024
2024.02.16 11:00
«Интер» – «Салернитана»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 февраля
2024.02.16 09:47
Индзаги уволен из «Салернитаны»
2024.02.11 14:13
Фото
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
2024.02.02 14:57
3
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
2024.01.30 00:45
1
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
2024.01.29 18:54
Трансляция
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
2024.01.29 12:18
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
2024.01.29 11:49
Форвард «Салернитаны» может перейти в «Спартак» – агент подтвердил
2024.01.22 18:55
12
«Салернитана» – «Дженоа»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января
2024.01.20 12:39
Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Салернитана»: 20 тур Италия Серия А
2024.01.13 16:13
«Наполи» – «Салернитана»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
2024.01.13 11:06
Трансляция
«Наполи» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
2024.01.13 10:13
Серия А. Влахович на 91-й минуте принес «Ювентусу» победу над «Салернитаной»
2024.01.07 21:55
2
Кубок Италии. «Ювентус» уничтожил «Салернитану» (6:1) и вышел в 1/4 финала
2024.01.05 00:51
Трансляция
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024
2024.01.04 12:05
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