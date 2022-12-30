- 16 февраля
- 13:00 Экс-тренер сборной Польши возглавил «Салернитану»
- 8 февраля
- 11:58 «Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч 6
- 00:43 Серия А. «Ювентус» разгромил «Салернитану» (3:0) и поднялся на 10-е место, у Влаховича 2+1
- 26 января
- 15:26 Три клуба Серии А интересуются нападающим «Спартака» 2
- 22 января
- 15:54 Защитник «Наполи» Ким установил рекорд сезона Серии А
- 21 января
- 21:58 Серия А. «Наполи» победил на выезде «Салернитану» (2:0). Команда лидирует с 12-очковым отрывом
- 20 января
- 15:46 Хвича не сыграет с «Салернитаной»
- 19 января
- 20:59 Хвича рискует пропустить ближайший матч «Наполи»
- 07:51 «Салернитана» вернула тренера через два дня после увольнения 2
- 15 января
- 22:06 Серия А. «Аталанта» раскрошила «Салернитану» – 8:2 1
- 8 января
- 16:35 Серия А. «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), Миранчука выпустили на 63-й минуте 1
- 4 января
- 16:30 Серия А. «Милан» победил «Салернитану» (2:1) и оторвался от «Ювентуса» на 5 очков
- 30 декабря 2022
- 14:32 Очоа надеется стать 1-м футболистом, сыгравшим на 6 ЧМ 1
- 23 декабря 2022
- 13:27 Фото Вратарь сборной Мексики Очоа перешел в клуб Серии А
- 22 ноября 2022
- 12:45 В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева 1
- 26 октября 2022
- 20:01 Стало известно, сколько ЦСКА просил у «Салернитаны» за Дивеева 4
- 12:00 ЦСКА не отпустил Дивеева летом в «Салернитану»
- 25 октября 2022
- 16:55 Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе четырех итальянских клубов
- 15:43 Четыре итальянских клуба претендуют на защитника ЦСКА Дивеева 3
- 24 октября 2022
- 11:15 «Нужна операция, чтобы просто нормально жить». Рибери – о завершении карьеры 3
- 22 октября 2022
- 14:34 Рибери объяснил, почему закончил карьеру