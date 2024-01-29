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    • «Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января

    «Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января

    В понедельник, 29 января, «Салернитана» примет «Рому» в рамках поединка 22 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Салернитана»

    «Салернитана» с треском проваливает сезон и занимает последнее место в таблице чемпионата Италии. Подопечным Филиппо Индзаги нужно в срочном порядке набирать очки, если команда планирует задержаться в элитном дивизионе.

    «Рома»

    Совсем недавно римляне пережили драматические изменения. Хозяева «Ромы» не выдержали и всe же решились отправить в отставку одиозного тренера Жозе Моуринью. Его место заняла легенда клуба – Даниэле Де России. В первом поединке под руководством нового наставника «Рома» одолела крепкую «Верону» – 2:1.

    Личные встречи

    Последние три очных матча «Ромы» и «Салернитаны» завершились следующими исходами:

    • 20.08.2023 «Рома» – «Салернитана» 2:2
    • 22.05.2023 «Рома» – «Салернитана» 2:2
    • 14.08.2022 «Салернитана» – «Рома» 0:1

    Прогноз на матч «Салернитана» – «Рома»

    «Рома» получила глоток свежего воздуха, сменив рулевого. Перед командой стоит задача попасть в топ-4, поэтому римляне не могут позволить себе терять очки в играх с аутсайдерами. Предлагаем выбрать ставку победа «Ромы» (1,63).

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    «Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
    Источник: «Бомбардир»

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