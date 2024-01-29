В понедельник, 29 января, «Салернитана» примет «Рому» в рамках поединка 22 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Салернитана»

«Салернитана» с треском проваливает сезон и занимает последнее место в таблице чемпионата Италии. Подопечным Филиппо Индзаги нужно в срочном порядке набирать очки, если команда планирует задержаться в элитном дивизионе.

«Рома»

Совсем недавно римляне пережили драматические изменения. Хозяева «Ромы» не выдержали и всe же решились отправить в отставку одиозного тренера Жозе Моуринью. Его место заняла легенда клуба – Даниэле Де России. В первом поединке под руководством нового наставника «Рома» одолела крепкую «Верону» – 2:1.

Личные встречи

Последние три очных матча «Ромы» и «Салернитаны» завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Салернитана» – «Рома»

«Рома» получила глоток свежего воздуха, сменив рулевого. Перед командой стоит задача попасть в топ-4, поэтому римляне не могут позволить себе терять очки в играх с аутсайдерами. Предлагаем выбрать ставку победа «Ромы» (1,63).