Смотреть прямую трансляцию матча «Салернитана» против «Ромы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Салернитана»: Очоа, Брадарич, Ловато, Гьембер, Пьероцци, Кандрева, Башич, Маджоре, Мартегани, Чауна, Сими.

Главный тренер: Филиппо Индзаги

«Рома»: Патрисиу, Спинаццола, Льоренте, Хейзен, Карсдорп, Пеллегрини, Кристанте, Эль-Шаарави, Бове, Дибала, Лукаку.

Главный тренер: Даниэле Де Росси

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Салернитана» – «Рома»