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    • «Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    «Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Салернитана» против «Ромы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Салернитана»: Очоа, Брадарич, Ловато, Гьембер, Пьероцци, Кандрева, Башич, Маджоре, Мартегани, Чауна, Сими.

    Главный тренер: Филиппо Индзаги

    «Рома»: Патрисиу, Спинаццола, Льоренте, Хейзен, Карсдорп, Пеллегрини, Кристанте, Эль-Шаарави, Бове, Дибала, Лукаку.

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Салернитана» – «Рома»

    «Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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