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    • «Салернитана» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    «Салернитана» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Салернитана
    06.05.2024, понедельник, 19:00
    Италия. Серия А, 35 тур
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аталанта
    18' Л. Чауна
    57' Д. Скамакка
    63' Т. Коопмейнерс
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Салернитана
    1
    Винченцо Фьорилло
    ВР
    3
    Домагой Брадарич
    ЛЗ
    17
    Федерико Фасио
    (К) ЦЗ
    4
    Триантафиллос Пасалидис
    ЦЗ
    98
    Лоренцо Пирола
    ЦЗ
    6
    Жуниор Самбья
    ПЗ
    18
    Лассана Кулибали
    ЦП
    26
    Тома Башич
    ЦП
    55
    Эмануэл Вигнато
    ПВ
    22
    Чуквубуйкем Иквуэмеси
    ЦФ
    33
    Лум Чауна
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    42
    Джорджо Скальвини
    ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    15
    Мартен де Рон
    (К) ОП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    90
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Салернитана
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    24
    Марко Пеллегрино
    ЦЗ
    44
    Костас Манолас
    ЦЗ
    59
    Алессандро Дзаноли
    ПЗ
    99
    Матеуш Леговски
    ЦП
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    7
    Агустин Мартегани
    АП
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    9
    Сими
    ЦФ
    Аталанта
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    22
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    45
    Марко Палестра
    ЦЗ
    7
    Теун Коопмейнерс
    ОП
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    3-2-2-1-2
    1
    Фьорилло
    17
    Фасио
    4
    Пасалидис
    98
    Пирола
    3
    Брадарич
    6
    Самбья
    18
    Кулибали
    26
    Башич
    55
    Вигнато
    33
    Чауна
    22
    Иквуэмеси
    4-1-1-2-2
    29
    Карнесекки
    77
    Дзаппакоста
    4
    Хайен
    42
    Скальвини
    33
    Хатебур
    15
    де Рон
    13
    Эдерсон
    59
    Миранчук
    8
    Пашалич
    90
    Скамакка
    11
    Лукман
    4
    Пасалидис
    24
    Пеллегрино
    24
    Пеллегрино
    4
    Пасалидис
    6
    Самбья
    59
    Дзаноли
    59
    Дзаноли
    6
    Самбья
    55
    Вигнато
    99
    Леговски
    99
    Леговски
    55
    Вигнато
    42
    Скальвини
    22
    Руджери
    22
    Руджери
    42
    Скальвини
    90
    Скамакка
    19
    Джимсити
    19
    Джимсити
    90
    Скамакка
    13
    Эдерсон
    7
    Коопмейнерс
    7
    Коопмейнерс
    13
    Эдерсон
    59
    Миранчук
    17
    Де Кетеларе
    17
    Де Кетеларе
    59
    Миранчук
    11
    Лукман
    10
    Туре
    10
    Туре
    11
    Лукман
    Остались в запасе
    Салернитана
    Аталанта
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    44
    Костас Манолас
    ЦЗ
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    7
    Агустин Мартегани
    АП
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    9
    Сими
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    45
    Марко Палестра
    ЦЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Остались в запасе
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    65
    Грегорио Сальвати
    ВР
    44
    Костас Манолас
    ЦЗ
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    7
    Агустин Мартегани
    АП
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    9
    Сими
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    45
    Марко Палестра
    ЦЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Статистика матча Салернитана - Аталанта
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    17
    Удары в створ
    2
    4
    Владение мячом %
    31
    69
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    1
    7
    Нарушения
    12
    10
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    314
    691
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    66
    85
    Удары мимо ворот
    4
    8
    Блокированные удары
    3
    5
    Удары из пределов штрафной
    5
    14
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.43
    1.88
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Салернитана» против «Аталанты», 35-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Салернитана»«Аталанта»

    «Салернитана» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 11:09
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