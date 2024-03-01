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    • «Удинезе» – «Салернитана»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта

    «Удинезе» – «Салернитана»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре серии А встречаются «Удинезе» и «Салернитана». Игра состоится в Удине, начало – в 17:00 (мск).

    «Удинезе»

    «Удинезе» во главе с Габриэле Чоффи находится на 15-м месте в таблице, имея в активе 23 очка. Хозяева встречи одержали 3 победы, 14 раз сыграли вничью и 9 раз проиграли, разница мячей 25:40.

    «Салернитана»

    «Салернитана» с 13 очками замыкает турнирную таблицу. Отставание от предпоследнего 19-го места составляет 7 очков. Команда Фабио Ливерани лишь в 2 играх победила, в 7 матчах сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Разница мячей 20:53.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 29.08.23 «Салернитана» – «Удинезе» – 1:1;
    • 27.05.23 «Салернитана» – «Удинезе» – 3:2;
    • 21.08.22 «Удинезе» – «Салернитана» – 0:0;
    • 23.05.22 «Салернитана» – «Удинезе» – 0:4;
    • 21.04.22 «Удинезе» – «Салернитана» – 0:1.

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Салернитана»

    «Удинезе» – самая миролюбивая команда Серии А, но с главным аутсайдером на своем поле должна справляться. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:19
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