В субботу, 2 марта, в 27-м туре серии А встречаются «Удинезе» и «Салернитана». Игра состоится в Удине, начало – в 17:00 (мск).

«Удинезе»

«Удинезе» во главе с Габриэле Чоффи находится на 15-м месте в таблице, имея в активе 23 очка. Хозяева встречи одержали 3 победы, 14 раз сыграли вничью и 9 раз проиграли, разница мячей 25:40.

«Салернитана» с 13 очками замыкает турнирную таблицу. Отставание от предпоследнего 19-го места составляет 7 очков. Команда Фабио Ливерани лишь в 2 играх победила, в 7 матчах сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Разница мячей 20:53.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

29.08.23 «Салернитана» – «Удинезе» – 1:1;

27.05.23 «Салернитана» – «Удинезе» – 3:2;

21.08.22 «Удинезе» – «Салернитана» – 0:0;

23.05.22 «Салернитана» – «Удинезе» – 0:4;

21.04.22 «Удинезе» – «Салернитана» – 0:1.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Салернитана»

«Удинезе» – самая миролюбивая команда Серии А, но с главным аутсайдером на своем поле должна справляться. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.