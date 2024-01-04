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    • «Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    «Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Салернитана», 1/8 финала кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ювентус»: Перин, Бремер, Ругани, Гатти, Маккени, Локателли, Рабьо, Костич, Веа, Кьеза, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Салернитана»: Костиль, Фасио, Дьомбер, Маццокки, Брадарич, Кулибали, Маджоре, Кандрева, Кастанос, Тшауна, Нванкво.

    Главный тренер: Филиппо Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Салернитана»

    Ювентус-Салернитана смотреть онлайн 4 января

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    Кубок Италии. «Ювентус» уничтожил «Салернитану» (6:1) и вышел в 1/4 финала
    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2024 12:05
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