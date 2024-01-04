Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Салернитана», 1/8 финала кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ювентус»: Перин, Бремер, Ругани, Гатти, Маккени, Локателли, Рабьо, Костич, Веа, Кьеза, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
«Салернитана»: Костиль, Фасио, Дьомбер, Маццокки, Брадарич, Кулибали, Маджоре, Кандрева, Кастанос, Тшауна, Нванкво.
Главный тренер: Филиппо Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Салернитана»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».