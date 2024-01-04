Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Салернитана», 1/8 финала кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ювентус»: Перин, Бремер, Ругани, Гатти, Маккени, Локателли, Рабьо, Костич, Веа, Кьеза, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Салернитана»: Костиль, Фасио, Дьомбер, Маццокки, Брадарич, Кулибали, Маджоре, Кандрева, Кастанос, Тшауна, Нванкво.

Главный тренер: Филиппо Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Салернитана»